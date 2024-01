Trottinettes: Tier et Dott fusionnent pour former un champion

L'allemand Tier et le français Dott, qui proposent des trottinettes et vélos en libre-service, vont fusionner pour former un 'champion européen de la micro-mobilité', ont annoncé mercredi les deux opérateurs.

Tier, déjà leader en Europe, et son concurrent Dott ont indiqué dans un communiqué avoir passé 'un accord préliminaire visant à réunir les deux sociétés'.

L'entité commune continuera à opérer sous les marques Tier (2.000 collaborateurs dans le monde) et Dott (500 collaborateurs), sur leurs applications respectives, 'avec une plus grande convergence possible à l'avenir' pour affronter leurs concurrents Lime, Bolt ou Voi.

Le siège de la société sera établi à Berlin, patrie de Tier.

Le PDG de Tier Lawrence Leuschner prendra la présidence ('chairman') de la nouvelle société tandis que le PDG de Dott Henri Moissinac, en assurera la direction générale ('CEO').

La transaction, soumise à certaines conditions, ne sera effective qu'au printemps.

Ensemble, les sociétés génèrent un chiffre d'affaires combiné de 250 millions d'euros, pour plus de 125 millions de trajets par an dans plus de 20 pays. Tier et Dott opèrent notamment à Berlin, Bruxelles, Paris, Londres, Madrid, Rome, Dubai, Tel Aviv et Varsovie.

La nouvelle entreprise se positionne pour 'être rentable et soutenir la transition vers des transports plus durables'.

L'opération sera soutenue par les actionnaires existants de Tier et de Dott, dirigés par les fonds émirati Mubadala Capital et belge Sofina, et comprenant les fonds Estari, M&G, Prosus Ventures, Novator et White Star Capital, à hauteur de 60 millions d'euros.

/ATS