Trois voyagistes suisses rapatrient les évacués de Rhodes

Trois voyagistes suisses offrent un vol spécial de Rhodes vers la Suisse dans la nuit de lundi à mardi pour les personnes évacuées de l'île grecque. Les touristes helvétiques n'auront rien à débourser.

Les tour-opérateurs en question sont Kuoni, Helvetic Tours et ITS Coop Travel, comme l'a indiqué lundi le porte-parole de Kuoni Markus Flick. Celui-ci a ajouté que les trois voyagistes pouvaient offrir une centaine de places dans un avion de la compagnie aérienne Edelweiss.

Les places sont destinées aux personnes ayant été évacuées d'hôtels qui n'étaient plus habitables et qui se trouvent actuellement par exemple dans des établissements publics. Il s'agit donc de vacanciers qui ne peuvent plus profiter de vacances. Les voyageurs les plus touchés ont la priorité. Tous les clients de Kuoni à Rhodes sont sains et saufs.

Kuoni propose une annulation sans frais de leur voyage, au moins jusqu'à dimanche, aux clients qui devaient prendre un vol ces jours en direction de Rhodes, mais qui y ont renoncé en raison des incendies.

Le Touring Club Suisse (TCS) a de son côté fait savoir lundi qu'il avait jusqu'à présent aidé 80 de ses membres, bénéficiaires du Livret ETI, en difficulté sur l'île grecque.

/ATS