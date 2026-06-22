Trois postes de travail sauvés chez Chopard à Fleurier

La section neuchâteloise du syndicat Unia a sauvé trois postes de travail sur les 28 licenciements ...
Trois postes de travail sauvés chez Chopard à Fleurier

Trois postes de travail sauvés chez Chopard à Fleurier

Photo: KEYSTONE/EPA DPA/XAMAX

La section neuchâteloise du syndicat Unia a sauvé trois postes de travail sur les 28 licenciements annoncés fin mai sur les sites de Chopard à Fleurier. Un plan social a également été signé avec l'horloger et joailler de luxe.

Le 26 mai, Chopard, dont la maison-mère se trouve à Meyrin près de Genève, a annoncé sa volonté de licencier 28 personnes à Fleurier sur les sites Fleurier Ebauches et Chopard Manufacture, rappelle lundi dans un communiqué le syndicat Unia. 'Si nous n'avons pas pu sauver tous les postes de travail, au moins trois salariés garderont leur emploi', explique le syndicat.

Depuis la semaine dernière Unia négocie également les mesures d'accompagnement qui permettront d'amoindrir les conséquences économiques et sociales des licenciements. Réunis ce lundi en assemblée, les collaborateurs de l'entreprise ont validé le plan social négocié.

/ATS
 

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