Trois nominations chez Richemont

L'exploitant de marques de luxe Richemont a nommé Swen Grundmann et Boet Brinkgreve membres de sa direction générale. A l'occasion de sa prochaine assemblée générale, le groupe proposera par ailleurs aux actionnaires d'élire Gary Saage au conseil d'administration.

Swen Grundmann rejoindra le collège de direction en tant que responsable des affaires générales, tout en conservant sa fonction de secrétaire général du groupe, écrit Richemont mercredi dans un communiqué. De nationalité néerlandaise, M. Grundmann rapportera directement à Johann Rupert, président du conseil d'administration. Il travaille pour l'entreprise depuis 1996.

Boet Brinkgreve est pour sa part nommé directeur général du Laboratoire de Haute Parfumerie et Beauté, avec entrée en fonction au 1er septembre. Egalement originaire des Pays-Bas, M. Brinkgreve a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe d'arômes et parfums Firmenich entre 2007 et 2023.

Enfin, les actionnaires de Richemont se verront proposer en septembre 2024 d'élire Gary Saage au conseil d'administration. En cas d'élection, ce dernier prendra la tête du comité d'audit, indique la multinationale genevoise. M. Saage, entré chez Richemont en 1988, a occupé la fonction de directeur financier du groupe entre 2010 et 2016.

/ATS