Trois hommes jugés à Yverdon pour un accident mortel de chantier

Un entrepreneur, son contremaître et son grutier font face à la justice ce mardi à Yverdon-les-Bains (VD). En 2016, un accident de grue avait coûté la vie à l'un de leurs collègues. Les trois hommes avaient tenté de maquiller les circonstances du drame.

Le drame, qui avait coûté la vie à un ouvrier portugais, avait eu lieu le matin du 11 octobre 2016 sur un chantier à Villars-le-Grand (VD). Trois hommes, eux aussi Portugais, sont en cause: l'entrepreneur de 60 ans responsable de ces travaux et deux de ses employés, un grutier de 47 ans et un contremaître de 54 ans.

Homicide par négligence

L'entrepreneur jugé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est principalement prévenu d'homicide par négligence, de violations des règles de l'art de construire, d'instigation à dénonciation calomnieuse, d'instigation à induction de la justice en erreur et d'instigation à entrave à l'action pénale.

Son contremaître est quant à lui notamment accusé d'homicide par négligence et de dénonciation calomnieuse, d'entrave à l'action pénale et d'instigation à induction de la justice en erreur. Le grutier enfin est poursuivi pour induction de la justice en erreur et entrave à l'action pénale.

Le jour de l'accident, en l'absence de son grutier occupé sur un autre chantier à Payerne (VD), le contremaître a manipulé la grue avec une télécommande alors qu'il n'était pas titulaire du permis ad hoc. Son objectif était de déplacer deux palettes chargées d'une caisse de mortier et de sacs de ciment, lesquels n'étaient pas arrimés de manière sécurisée d'après l'acte d'accusation.

Lors de ces manipulations, la grue a heurté la charpente du toit. Cela a eu pour effet de faire tomber le chargement d'une hauteur de huit mètres sur l'un des ouvriers, alors en plein travail. Grièvement blessé, ce dernier est décédé le soir même à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Six précédents

Suite à l'accident, toujours d'après l'acte d'accusation, le contremaître a téléphoné à son grutier pour lui ordonner de se rendre sur les lieux de l'accident. Il lui a aussi demandé de s'accuser du drame, ce qu'il a fait.

L'entrepreneur a de son côté demandé à ses employés de nettoyer le chantier avant l'arrivée des policiers. Il les a aussi enjoints à déclarer qu'une seule palette était tombée sur le malheureux.

Facteur aggravant: à six reprises par le passé, la Suva avait constaté que sur les chantiers de cet entrepreneur, des employés n'étant pas titulaires du permis spécifique manipulaient la grue. Le procès se déroule en présence de la mère et du frère du disparu.

