Trois ans de prison ferme requis contre l'idéologue Alain Soral

Le procureur général vaudois Eric Cottier a requis mercredi trois ans de prison contre l'essayiste franco-suisse d'extrême droite Alain Soral pour homophobie. Devant le Tribunal de police de Lausanne, la défense a, elle, plaidé l'acquittement. Verdict vendredi.

Alain Soral, de son vrai nom Alain Bonnet, 64 ans et domicilié à Lausanne depuis octobre 2019, est accusé de diffamation et de discrimination ou incitation à la haine à l'encontre d'une journaliste de La Tribune de Genève et de 24 heures ayant publié un article à son sujet en août 2021.

M. Cottier a ainsi confirmé la sanction du Ministère public ordonnée au printemps dernier. La présidente du tribunal Malika Turki avait auparavant proposé aux deux parties une conciliation, qui a été refusée par la plaignante.

