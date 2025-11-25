Transports publics: priorité à la sécurité face à la violence

Dans les transports publics, la sécurité doit avoir la priorité pour les clients, mais aussi ...
Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Dans les transports publics, la sécurité doit avoir la priorité pour les clients, mais aussi pour le personnel. Le Syndicat du personnel des transports (SEV) et une cinquantaine d'entreprises de la branche ont signé mardi une Charte renouvelée contre la violence.

L'objectif est de créer 'une culture de respect mutuel, tant pour les voyageurs que pour les employés', a déclaré le président du SEV, Matthias Hartwich, dans un communiqué. Le texte a été signé par le SEV et l'Union des transports publics (UTP), représentant la partie patronale, lors d'un événement organisé à Berne pour marquer les 25 ans de la première charte dans ce domaine.

'Notre objectif est un dialogue entre salariés, entreprises, autorités de sécurité et politique, afin que personne n'ait peur lorsqu'il ou elle monte dans un bus, un bateau, un tram ou un train', a relevé le directeur de l'UTP Ueli Stückelberger devant quelque 150 invités. Selon lui, la violence contre le personnel comme contre les voyageurs est 'intolérable'.

/ATS
 

