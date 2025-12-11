Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Les transports publics régionaux bénéficieront d'une enveloppe de 3,5 milliards de francs pour ...
Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les transports publics régionaux bénéficieront d'une enveloppe de 3,5 milliards de francs pour les années 2026 à 2028. Le National a accepté jeudi la proposition du Conseil des Etats d'augmenter de 160 millions le crédit d'engagement demandé par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral proposait 3,36 milliards de francs pour les trois prochaines années. Cela représentait une augmentation de 2,3% par rapport au crédit d'engagement décidé par le Parlement en 2021.

Ce montant tenait toutefois compte d'une baisse des moyens financiers fédéraux pour le trafic régional à partir de 2027, conformément au programme d'allègement budgétaire. Les coûts non couverts planifiés doivent être réduits de 5% dès 2027.

Le Conseil des Etats a refusé une telle réduction des moyens. Le National, qui voulait initialement suivre le gouvernement, a finalement plié, par 112 voix contre 76. Au grand dam de l'UDC et d'une partie du PLR.

/ATS
 

Actualités suivantes

La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 10:03

La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

La BNS maintient son taux directeur à 0,0%

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 09:54

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:51

Performance en repli pour Axpo sur l'exercice 2024/25

Performance en repli pour Axpo sur l'exercice 2024/25

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:09

Articles les plus lus

Le président de Sandoz candidat à la présidence de SGS

Le président de Sandoz candidat à la présidence de SGS

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 07:51

Performance en repli pour Axpo sur l'exercice 2024/25

Performance en repli pour Axpo sur l'exercice 2024/25

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:09

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:51

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Transport régional: le Parlement valide 160 millions de plus

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 09:13

Shell poursuivi par des survivants d'un typhon aux Philippines

Shell poursuivi par des survivants d'un typhon aux Philippines

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 03:48

Le président de Sandoz candidat à la présidence de SGS

Le président de Sandoz candidat à la présidence de SGS

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 07:51

Performance en repli pour Axpo sur l'exercice 2024/25

Performance en repli pour Axpo sur l'exercice 2024/25

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:09

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

L'extension de la gare de Berne accuse un retard de deux ans

Économie    Actualisé le 11.12.2025 - 08:51