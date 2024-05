Trafic voyageurs record pour le rail début 2024, le fret en berne

Les Suisses prennent toujours davantage le train. Le trafic voyageurs a augmenté au premier trimestre 2024 de 4% sur un an pour atteindre 5,43 milliards de personnes-kilomètres. Mais le transport de marchandises ne suit pas la cadence.

Pour le trafic voyageurs, il s'agit d'un nouveau record, se félicite vendredi l'Union des transports publics (UTP) dans un communiqué. Avec 52,41 millions, le nombre de sillons-kilomètres demandés atteint lui aussi une valeur jamais vue pour la période, en progrès annuel de 1,6%.

Le trafic voyageurs entre janvier et mars reste toutefois inférieur à celui du dernier trimestre 2023, qui affichait 5,64 milliards de personnes-kilomètres. Cela n'a rien de surprenant dans la mesure où, souvent, moins de personnes prennent le train entre janvier et mars que pendant l'été et l'automne, explique la faîtière.

Dans le trafic marchandises, la croissance se fait toujours attendre: ce secteur enregistre 2,91 milliards de tonnes-kilomètres nettes, soit un recul de 3,6% en glissement annuel. La demande de sillons-kilomètres a là aussi fléchi. En cause, le contexte économique difficile en Europe, écrit l'UTP, qui relève que le fret transalpin a diminué sur un an.

/ATS