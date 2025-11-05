Toyota relève ses prévisions de bénéfice

Le géant automobile japonais Toyota, numéro un mondial, a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice net et de chiffre d'affaires pour tout son exercice 2025/2026. Le groupe a fait état d'une demande 'forte', en dépit de l'impact des surtaxes douanières américaines.

Le constructeur s'attend pour l'exercice se terminant en mars à un bénéfice net de 2930 milliards de yens (15,4 milliards de francs), en recul de 38,5% sur un an, mais supérieur à ce qui était attendu précédemment (2660 milliards de yens). De même, le bénéfice d'exploitation est anticipé meilleur que prévu. Il prévoit également sur l'exercice des ventes en hausse de 2% sur un an, à 49'000 milliards de yens, revues en légère hausse.

'Malgré l'impact des droits de douane américains, une forte demande soutenue par la compétitivité de nos produits a entraîné une augmentation des volumes de vente, principalement au Japon et en Amérique du Nord, et une hausse des bénéfices' pour le semestre achevé fin septembre, explique le groupe. Il estime cependant à 1450 milliards de yens l'impact des taxes douanières américaines sur son bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2025-2026, soit un coût équivalant à 8,2 milliards d'euros.

Les exportations automobiles japonaises vers les Etats-Unis se sont vu imposer entre avril et septembre par Washington des surtaxes de 25%. A la suite d'un accord entre Tokyo et Washington, des droits de douane plafonnés à 15% sur l'automobile sont finalement entrés en vigueur mi-septembre, mais restent à un niveau toujours jugé excessif par les constructeurs nippons.

Or, les Etats-Unis sont un marché-clé où Toyota réalise presque un quart de ses ventes. Et sur les 2,33 millions de véhicules que Toyota a écoulés en 2024 aux Etats-Unis, seuls 1,27 million y ont été produits. Toyota possède certes onze usines aux Etats-Unis, dont la plus récente produit des batteries pour véhicules électriques et hybrides en Caroline du Nord. Mais il est également fortement implanté au Mexique dans le cadre de chaînes de production transfrontalières - sévèrement perturbées par les barrières douanières de l'administration Trump.

Pour résister, Toyota a ajusté ses prix, ce qui lui a permis de maintenir ses volumes d'exportations en unités. Les constructeurs japonais, pour continuer à exporter à des conditions compétitives, ont dû casser leurs prix: les exportations japonaises d'automobiles vers les Etats-Unis ont fondu de 24% en valeur sur un an en septembre.

Sur le deuxième trimestre (avril-septembre) de son exercice décalé, Toyota a fait état d'un bénéfice net de 932 milliards de yens (+62% sur un an). Son bénéfice d'exploitation a baissé de 27% sur un an à 839,5 milliards de yens, bien en-deçà des attentes des analystes sondés par Bloomberg. Son chiffre d'affaires trimestriel a gonflé de 8,2% à 12'377 milliards de yens.

/ATS