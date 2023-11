Toyota rehausse fortement ses prévisions annuelles

Le numéro un mondial de l'automobile Toyota a revu en nette hausse mercredi ses prévisions pour son exercice 2023/24 qui se terminera fin mars.

La révision reflète essentiellement la faiblesse du yen, alors que le constructeur japonais a vu ses résultats bondir au deuxième trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe table désormais sur un bénéfice net de 3.950 milliards de yens (24,7 milliards d'euros) au lieu de 2.580 milliards de yens lors de ses dernières prévisions en mai, un bond de 61% sur un an. Il prévoit un bénéfice opérationnel de 4.500 milliards de yens (28,1 milliards d'euros) contre 3.000 milliards de yens jusque-là, ce qui serait une hausse de 65,1%, imputant en particulier cette massive amélioration de ses objectifs à des effets de change sur fond de la plongée du yen face au dollar et à l'euro.

Ses prévisions sont ainsi désormais calculées sur un taux de change de 141 yens pour un dollar, contre 125 yens précédemment. Toyota s'attend désormais à un chiffre d'affaires en progression de 16% sur un an à 43.000 milliards de yens (269 milliards d'euros), au lieu de 38.000 milliards de yens précédemment.

Son objectif de ventes en volume sur 2023/24 est resté inchangé à 11,38 millions de véhicules, ce qui serait un record et une hausse de 7,8% sur un an. Toyota a réalisé un premier semestre turbo après avoir souffert l'an dernier comme l'ensemble du secteur automobile de la pénurie de semi-conducteurs et des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement.

Le groupe a par ailleurs annoncé lundi avoir réalisé entre avril et septembre des ventes record en volume, avec 5,6 millions de véhicules écoulés (en incluant ses autres marques Daihatsu et Hino). Après un démarrage tardif dans l'électrique, l'entreprise nippone tente aussi de rattraper les leaders actuels du secteur comme l'américain Tesla et le chinois BYD. Elle a notamment annoncé le mois dernier une collaboration avec le géant énergétique japonais Idemitsu Kosan pour produire en masse des batteries solides pour les véhicules électriques.

Au deuxième trimestre (juillet-septembre), Toyota a vu son bénéfice net quasiment tripler à 1.278 milliards de yens (8 milliards d'euros) et son bénéfice opérationnel plus que doubler à 1.438,4 milliards de yens (9 milliards d'euros). Ses ventes ont bondi de 24% à 11.434,8 milliards de yens (71,5 milliards d'euros).

Toyota a également annoncé mercredi un rachat de ses propres actions pour un montant maximum de 100 milliards de yens (625 millions d'euros).

Les investisseurs à la Bourse de Tokyo saluaient les annonces du groupe: vers 05H45 GMT, l'action Toyota gagnait 4,55%.

/ATS