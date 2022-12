Toyota accélère finalement dans l'électrique en Europe

Toyota va lancer cinq nouveaux modèles 100% électriques en Europe d'ici 2026, a annoncé lundi le groupe japonais, tout en réaffirmant son attachement aux modèles hybrides, dont la nouvelle Prius.

Toyota proposera ainsi six modèles dans sa famille électrique 'bZ' ('au-delà de zéro' en anglais) qui a été inaugurée fin 2022 avec le lancement de sa compacte bZ4X, perturbé par un rappel massif.

Au cours d'une conférence de presse le 30 novembre à l'aéroport de Bruxelles, le groupe a présenté une ébauche de SUV électrique compact, dont les lignes agressives veulent l'aider à se démarquer dans le plus compétitif des segments du marché, face à la Tesla Y ou à la Volkswagen ID.4.

Toyota va par ailleurs lancer la production de batteries en Europe pour un autre petit SUV aux formes très marquées, l'hybride rechargeable C-HR.

La marque premium du groupe, Lexus, a également montré ses ambitions dans le haut de gamme électrique avec le concept de coupé sportif 'Electrified'. La nouvelle génération de son SUV électrique RZ est prévue pour 2023.

Le constructeur japonais, N°2 mondial derrière Volkswagen, compte vendre au total 10% d'électriques et 80% d'hybrides (rechargeables compris) en Europe en 2025, puis 50% d'électriques dans l'Europe élargie en 2030.

'Il n'y a aucun doute que les électriques joueront un rôle grandissant dans la transition vers un marché européen à zéro émissions d'ici 2035', tel que l'a entériné le Parlement européen, a indiqué le patron de Toyota Europe Matt Harrison.

'Mais je pense qu'il est trop tôt, et peut-être trop risqué pour l'environnement comme pour nos clients, de mettre tous nos oeufs électrifiés dans le même panier, celui des voitures à batterie', a-t-il poursuivi.

L'hybridation massive de tous les modèles Toyota, à commencer par sa petite Yaris fabriquée en France, doit ainsi compenser la rareté des voitures électriques, plus difficiles et plus chères à produire faute de lithium en quantité suffisante, notamment.

La cinquième mouture de sa Prius, pionnière mondiale des moteurs hybrides, ne sera d'ailleurs commercialisée qu'en version hybride rechargeable en Europe, à la mi-2023.

Avec ses formes et ses performances beaucoup plus sportives que ses prédécesseures, et des panneaux solaires sur son toit, elle promet une large autonomie électrique de 69 kilomètres pour des émissions moyennes de 19 grammes de CO2 par kilomètres.

/ATS