Tourisme: offres de randonnée revues dans la vallée du Lötschental

Après l’éboulement du glacier du Birch au-dessus de Blatten, les responsables du tourisme dans la vallée valaisanne du Lötschental tentent d’attirer les visiteurs avec de nouvelles offres de randonnée. Ils misent sur une meilleure desserte de ces zones.

Depuis le 5 juillet, des minibus se rendent depuis Wiler jusqu’à Kummenalp et à Faldumalp, à l’ouest de la station de Lauchernalp et assurent également le retour. Cette offre s’adresse surtout aux personnes qui ne souhaitent pas marcher pendant quatre à cinq heures, a déclaré Mathias Fleischmann, directeur des remontées mécaniques de Lauchernalp et de Lötschental Marketing, mardi lors d’une conférence de presse.

D’ordinaire, le chemin de crête entre Lauchernalp et Fafleralp est l’itinéraire le plus apprécié. Mais après la fermeture de ce sentier en raison de l’éboulement de fin mai, les professionnels du tourisme ont recherché une alternative. 'La demande est très encourageante: lors des journées ensoleillées, nous affichons pratiquement complet', s’est réjoui Mathias Fleischmann.

/ATS