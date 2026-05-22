Tour en voiture de deux renards blottis sous le capot à Winterthour

Une automobiliste de Winterthour (ZH) a transporté à son insu deux jeunes renards qui s'étaient ...
Tour en voiture de deux renards blottis sous le capot à Winterthour

Tour en voiture de deux renards blottis sous le capot à Winterthour

Photo: Police municipale de Winterthour

Une automobiliste de Winterthour (ZH) a transporté à son insu deux jeunes renards qui s'étaient cachés à côté du moteur de la voiture. Elle s'était déplacée mercredi pour faire ses achats. Les deux canidés ont survécu sans dommage à leur petite excursion motorisée.

La conductrice s'est rendu compte de la présence des deux renardeaux sous le capot de l'auto après l'avoir garée dans le parking souterrain d'un centre commercial. Les animaux s'y étaient probablement engouffrés en y accédant par un passage de roue, écrit la police municipale vendredi.

Appelés à la rescousse, les policiers sont intervenus rapidement, mais ont recommandé à l'automobiliste de rentrer chez elle en voiture pour y relâcher les renards. Une telle opération aurait été trop dangereuse dans le parking souterrain.

De retour au point de départ, l'un des deux renardeaux a alors pris rapidement la fuite. Apeuré, l'autre est resté blotti pendant un moment avant que les policiers ne s'éloignent de la voiture. Il a alors délaissé, lui aussi, sa cachette.

/ATS
 

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