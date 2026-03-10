Toujours moins de voitures neuves sur les routes en février

En février, le nombre de voitures mises en circulation en Suisse a continué de diminuer, selon ...
Toujours moins de voitures neuves sur les routes en février

Toujours moins de voitures neuves sur les routes en février

Photo: KEYSTONE/EPA/KAMIL KRZACZYNSKI

En février, le nombre de voitures mises en circulation en Suisse a continué de diminuer, selon la statistique officielle de la Confédération. Toujours à l'inverse de la tendance générale, les automobiles hybrides rechargeables séduisent de plus en plus.

Au total, 21'864 nouveaux véhicules à moteur ont été mis en circulation en Suisse en février 2026, ce qui représente une baisse de 1% sur un an, rapporte mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

Par catégorie, 15'651 voitures de tourisme ont rejoint les routes helvétiques le mois dernier, soit un recul de 3% par rapport à février 2025. Dans le détail, le nombre de nouveaux véhicules à essence sur le marché a diminué de 2% et les moteurs diesel de 17%.

Après avoir connu une évolution stable en janvier, les voitures électriques se sont réduites de 10%. En revanche, les hybrides rechargeables ont poursuivi leur croissance, avec un bond de 26%.

A noter également que les motocycles ont perdu de la vitesse: les nouvelles mises en circulation s'inscrivent en baisse de 3% en février. Au total, 2797 deux-roues ont trouvé preneurs pendant le mois sous revue.

/ATS
 

Actualités suivantes

Volkswagen: le bénéfice plonge, les coupes augmentent

Volkswagen: le bénéfice plonge, les coupes augmentent

Économie    Actualisé le 10.03.2026 - 10:05

Soutien à la construction de logements abordables

Soutien à la construction de logements abordables

Économie    Actualisé le 10.03.2026 - 09:58

La Suisse a exporté davantage de matériels de guerre en 2025

La Suisse a exporté davantage de matériels de guerre en 2025

Économie    Actualisé le 10.03.2026 - 09:01

Renault vise l'arrêt des voitures thermiques en Europe d'ici 2030

Renault vise l'arrêt des voitures thermiques en Europe d'ici 2030

Économie    Actualisé le 10.03.2026 - 07:53

Articles les plus lus

Lindt & Sprüngli avec un bénéfice en hausse pour 2025

Lindt & Sprüngli avec un bénéfice en hausse pour 2025

Économie    Actualisé le 10.03.2026 - 07:33

Lindt & Sprüngli avec un bénéfice en hausse pour 2025

Lindt & Sprüngli avec un bénéfice en hausse pour 2025

Économie    Actualisé le 10.03.2026 - 07:35

Partners Group avec une performance robuste en 2025

Partners Group avec une performance robuste en 2025

Économie    Actualisé le 10.03.2026 - 07:37

Flughafen Zürich: revenus et bénéfice en hausse en 2025

Flughafen Zürich: revenus et bénéfice en hausse en 2025

Économie    Actualisé le 10.03.2026 - 07:39