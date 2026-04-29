TotalEnergies: bénéfice trimestriel en très forte hausse

Le géant français des hydrocarbures TotalEnergies a publié mercredi un bénéfice net en très forte augmentation au premier trimestre, porté par 'la hausse des prix' du pétrole et du gaz ainsi que par ses activités de négoce, qui ont profité de la volatilité des cours.

Le bénéfice net trimestriel du groupe s'affiche à 5,8 milliards de dollars (4,5 milliards de francs), en hausse de 51% sur un an, une performance qui souligne sa 'capacité à capturer la hausse des prix', a indiqué TotalEnergies dans un communiqué.

Sa production de gaz et de pétrole, en hausse de 4% au premier trimestre, lui a permis de compenser ses pertes dans la région du Golfe, équivalentes à 15% de son activité pétrogazière mondiale, grâce entre autres aux démarrages et à la montée en puissance de nouveaux projets au Brésil et en Libye, lui permettant de valoriser ces barils très rentables à des prix élevés.

Ses résultats sont également portés 'par une hausse de la production' de gaz naturel liquéfié (GNL), transporté par bateau, de 12%, et 'des activités de négoce', les traders de TotalEnergies ayant 'tiré parti de la volatilité des marchés', selon le groupe.

Au-delà de la forte hausse des cours du pétrole, ils ont réalisé 'une très forte performance' dans les activités de négoce de brut et de produits pétroliers, a précisé l'entreprise.

En conséquence, le groupe a décidé de gratifier ses actionnaires en augmentant le dividende de 5,9%, à 0,90 euro par action, la 'plus forte croissance de dividende parmi les majors pétrolières'.

A l'occasion de la publication de ces résultats, au lendemain la parution de ceux de sa concurrente britannique BP, également en très forte hausse, le groupe français a annoncé le redémarrage partiel mi-avril de la raffinerie Satorp en Arabie saoudite, qui avait été mise à l'arrêt après des frappes qui ont endommagé le 8 avril une partie de l'installation située à Jubail (est), au bord du Golfe.

/ATS