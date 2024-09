Tir d’un loup à La Chaux-du-Milieu (NE) par les services officiels

Les agents de la police de la faune ont tiré un loup isolé à La Chaux-du-Milieu (NE) dans la nuit de jeudi à vendredi. L'opération est intervenue conformément à l’autorisation délivrée le 11 septembre dernier.

Le tir s’est déroulé vendredi peu après minuit sur les lieux d’une nouvelle attaque constatée la veille, attaque au cours de laquelle une seconde génisse a été tuée, a indiqué la Chancellerie d'Etat. Le prédateur, un mâle de 33 kilos, a été abattu dans le périmètre de tir autorisé, au lieu-dit La Grande Coeudre.

Auteur présumé

Selon toute vraisemblance, il s’agit de l’auteur des deux attaques qui ont récemment eu lieu à La Chaux-du-Milieu, dans des pâturages très proches l’un de l’autre. Sa dépouille a été transportée dans la foulée du tir à l’Hôpital vétérinaire de l’Université de Berne pour expertise, comme le prévoit la procédure.

La génisse retrouvée morte le 3 septembre était âgée de huit mois et pesait 250 kilos, précise le Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) dans son communiqué. La seconde, tuée dans la nuit de mercredi à jeudi, était âgée de son côté de sept mois et pesait 150 kilos.

Pour rappel, les cantons peuvent autoriser le tir de loups causant des dommages importants pour autant que des mesures de protection raisonnables aient été prises au préalable. Pour les bovins, les mesures exigées par le droit fédéral portent uniquement sur la protection des veaux de moins de deux semaines. Les génisses récemment tuées étaient donc considérées comme protégées.

