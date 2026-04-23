Tesla va créer 1000 emplois d'ici fin juin dans son usine allemande

Le constructeur de voitures électriques Tesla va créer un millier d'emplois supplémentaires ...
Tesla va créer 1000 emplois d'ici fin juin dans son usine allemande

Tesla va créer 1000 emplois d'ici fin juin dans son usine allemande

Photo: KEYSTONE/AP/MIKE STEWART

Le constructeur de voitures électriques Tesla va créer un millier d'emplois supplémentaires dans son usine près de Berlin pour répondre à une hausse de la demande, une décision à rebours des coupes de personnel frappant le secteur dans le pays.

'La direction de la +Gigafactory+ Berlin-Brandebourg créera d'ici fin juin 1000 nouveaux emplois afin d'augmenter la production hebdomadaire d'environ 20% à partir du troisième trimestre', a indiqué jeudi une porte-parole de l'entreprise américaine.

Elle a précisé qu'il s'agissait d'une 'réponse directe à la hausse de la demande pour le Model Y'.

Située à Grünheide, dans le sud de la capitale allemande, l'usine concernée est la seule 'gigafactory' située en Europe du groupe détenu par le milliardaire américain Elon Musk.

Elle compte aujourd'hui 10'700 salariés, selon le groupe, et produit de grandes quantités du Model Y, son SUV grand public, ainsi que des cellules de batterie.

Tesla a par ailleurs indiqué qu''environ 500 salariés actuellement en contrat d'intérim devraient être embauchés en CDI au cours de l'année'.

Afin d'accélérer la commercialisation de cellules de batterie, le groupe a également commencé 'la recherche de plusieurs centaines de nouveaux collaborateurs'.

Ces annonces interviennent alors que l'automobile est le secteur le plus touché par la crise industrielle en Allemagne, avec 48'800 emplois supprimés l'an dernier, soit plus de 6% des effectifs, et des dizaines de milliers d'autres à venir, selon EY.

L'ouverture de l'usine Tesla en 2022 avait marqué un tournant pour l'industrie automobile en Allemagne avec l'arrivée au pays de Volkswagen et Mercedes de leur principal rival dans la course à la voiture électrique.

Mais Tesla s'est fait ravir depuis sa place historique de numéro un mondial des véhicules tout électriques par le groupe chinois BYD, faisant face comme les constructeurs européens à la rude concurrence asiatique dans l'électrique.

/ATS
 

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