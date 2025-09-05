Temenos souffre en Bourse, après l'éviction de son patron français

Le spécialiste genevois des logiciels bancaires Temenos voyait son action s'enfoncer à la Bourse suisse vendredi, au lendemain du départ avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Jean-Pierre Brulard, annoncé jeudi. Il avait pris ses fonctions en mai 2024.

Vers 11h30, l'action chutait de 15,3% à 59,90 francs, pas loin de son plus bas du jour à 59,50 francs. Elle était bonne dernière de l'indice SPI, qui grappillait 0,1%.

En téléconférence, le président du conseil d'administration Thibault de Tersant a expliqué jeudi qu'un changement s'imposait pour réaliser la nouvelle stratégie, après que M. Brulard a travaillé à un plan stratégique durant les seize mois de sa fonction et a pris d'importantes décisions au niveau du personnel. Le directeur des finances Takis Spiliopoulos occupera le poste de CEO jusqu'à la nomination d'un ou d'une titulaire.

La direction de Temenos a déjà connu des années mouvementées, avec le départ de son directeur général Max Chuard en janvier 2023, sous la pression notamment de l'actionnaire minoritaire Petrus Advisers. Le président Andreas Andreades avait repris le flambeau par intérim, laissant son fauteuil à Thibault de Tersant. L'entreprise a finalement eu besoin de plus d'un an pour annoncer l'arrivée d'un nouveau directeur général en la personne de M. Brulard.

Pour Vontobel, ce départ n'est pas totalement une surprise, même s'il intervient plus tôt que prévu. L'analyste Michael Foeth n'a jamais considéré la nomination du Français comme une solution à long terme. Le choix du CFO pour la période de transition assure la continuité et aucun changement de stratégie n'est escompté. M. Spiliopoulos est bien vu en interne, par le conseil d'administration et la communauté financière. Il conseille toutefois au conseil de surveillance de ne pas tarder - cette fois - à annoncer une nouvelle recrue au poste de CEO. L'action est recommandée à 'buy' avec un objectif de cours à 82,00 francs.

A l'inverse, l'éviction du CEO et la nomination du CFO, présent dans l'entreprise du bout du lac depuis 2019, à la tête de l'entreprise par intérim sont 'totalement surprenantes' pour Christian Bader de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Si ce changement ne devrait pas induire de modification dans les estimations du consensus, il augmente fortement l'incertitude concernant cet investissement, recommandé à 'pondérer au marché'.

/ATS