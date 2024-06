Temenos lance un programme de rachat d'actions pour 200 millions

L'éditeur genevois de logiciels bancaires Temenos lance un programme de rachat d'actions de plus de 200 millions de francs. L'opération s'étendra du 10 juin au 30 décembre.

Sur la base du cours de clôture du 5 juin à 56,90 francs, le montant du rachat correspond à environ 3,5 millions d'actions ou 3,68% du capital, écrit Temenos vendredi dans un communiqué. Les actions nominatives seront rachetées sur une ligne de négoce secondaire, afin de permettre une prochaine réduction de capital qui sera proposée aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale en 2025.

Ce rachat d'actions aura un effet marginal sur la croissance du bénéfice par action pour l'exercice en cours, mais aura davantage d'incidence sur celui de 2025, précise l'entreprise.

Fin mai, le fonds d'investissement britannique Petrus Advisers, qui dispose de plus de 5% du capital de Temenos (au 27 mai), demandait au groupe de lancer cette année un tel programme à hauteur d'au moins 250 millions de francs.

Depuis le début de l'année, le titre Temenos a perdu plus de 24% de sa valeur, après la publication d'une analyse de Hindenburg Research, une société spécialisée dans la criminalité financière et la vente à découvert. Mi-février, cette dernière avait émis des allégations de mauvaises pratiques commerciales et comptables de la part de l'éditeur de logiciels.

/ATS