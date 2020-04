Temenos a subi une chute des revenus de licences au 1er trimestre

L'épidémie du coronavirus a plombé les affaires du développeur de logiciels bancaires Temenos au premier trimestre. Le groupe genevois a vu ses recettes de licences nettement reculer. Même si les autres activités ont résisté, la rentabilité a souffert.

Les recettes trimestrielles ont reculé de 5% sur un an à 193,7 millions de dollars (186,9 millions de francs), indique Temenos lundi.

Les revenus tirés des licences ont reculé de 26% à 56,2 millions de dollars, malgré une envolée de plus de 70% du chiffre d'affaires généré avec l'offre Logiciel en tant que service (SaaS). La vente 'pure' de licences a dégringolé de 47% à 33,6 millions.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est étiolé de 20% (-22% à taux de change constants) à 39,4 millions de dollars, pour une marge afférente réduite de 4 points de pourcentage à 20,4%. Le bénéfice par action a fondu de 25% à 0,39 dollar.

Suite aux difficultés posées par le Covid-19, la direction a chamboulé ses ambitions pour 2020 et ainsi biffé les prévisions pour le chiffre d'affaires et les recettes de licences, entre autres. Les revenus récurrents (SaaS et maintenance) sont désormais attendus en croissance de 13% au moins. L'Ebit devrait progresser de 7%.

