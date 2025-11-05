Télétravail: un grand retour au bureau tout relatif

Télétravail: un grand retour au bureau tout relatif

Photo: KEYSTONE/DPA/FABIAN STRAUCH

Question subsidiaire de la traditionnelle prise de température des entreprises par UBS à l'approche des négociations salariales, le télétravail semble être bien parti pour rester ancré dans les nouvelles habitudes en Suisse.

'La plupart des entreprises ne s'attendent pas pour les prochaines années à des changements dans leurs politiques en matière de télétravail,' observe James Mazeau, économiste chez UBS.

Les entreprises sondées devisaient cet automne la proportion de leurs effectifs travaillant à distance à 26%. Seules 4% des sociétés ont biffé cette possibilité au cours des deux dernières années et 2% prévoient de le faire au cours des deux prochaines.

La propension à une extension du télétravail s'inscrit toutefois dans les propensions comparables.

/ATS
 

