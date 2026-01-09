Taux de chômage en hausse en 2025

Le marché de l'emploi en Suisse a poursuivi l'an dernier sa détérioration amorcée en 2023. ...
Le marché du travail a poursuivi sa dégradation en 2025

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La situation sur le marché du travail en Suisse s'est encore dégradée l'an dernier, malgré une amorce d'embellie sur la première moitié de l'exercice. Le taux de chômage moyen s'est établi à 2,8%, contre 2,4% en 2024.

De 135'773 en janvier, le nombre de chômeurs a dans un premier temps reculé à 126'877 en juin, pour ensuite rebondir à 147'275 en décembre, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans un double pointage mensuel et annuel

Le taux de chômage a ainsi culminé au mois de décembre à 3,1%, soit au-dessus de la marque des 3,0% qu'il s'était gardé de franchir depuis mai 2021

Les économistes fédéraux devisent les recettes 2025 du fonds de compensation de l'assurance chômage à 8,39 milliards de francs, contre 8,86 milliards en 2024. Les dépenses de 8,71 milliards préfigurent un déficit de 0,32 milliard, à comparer avec un excédent de 1,43 milliard un an plus tôt.

/ATS
 

