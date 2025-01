Tassement de 2,8% des exportations horlogères en 2024

L'industrie horlogère a dû composer avec un affaiblissement de ses exportations l'année dernière, celles-ci ayant atteint un volume de 25,9 milliards de francs, en recul de 2,8% sur un an.

Les volumes annuels se sont étiolés de 9,4% à 15,3 millions de pièces, ce qui représente une baisse de 1,6 million d'unités, selon les statistiques publiées jeudi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Les montres acier (-7,0%) et autres matières (-12,2%) ont tiré les exportations vers le bas.

En fin d'année, les livraisons à l'étranger ont connu un tassement marqué. En décembre, la baisse a atteint 5,4% à 1,96 milliard de francs. En termes de volumes et de valeur, la tendance est globalement négative.

Principale catégorie en nombre de pièces exportées, les montres en acier ont connu une augmentation de 1,2% à 685'500 unités, alors que les métaux précieux ont stagné (+0,2%). Les volumes des garde-temps bimétalliques (-16,0%) et du segment 'autres métaux' (-10,9%) ont plongé. La catégorie 'autres matières' accuse un repli de 8,5% à 394'300 unités. Le nombre de pièces totales s'est étiolé de 5,0% à 1,29 million.

Le recul est quasi généralisé pour les exportations en termes de valeur. Le segment 'métaux précieux' plie de 3,4% à 796,3 millions de francs, les livraisons de montres en acier ont atteint 635,4 millions (-5,9%), alors que les garde-temps bimétalliques ont subi une chute de 10,3% à 305,7 millions. La catégorie 'autres matières' est la seule rescapée, en croissance de 9,4% à 91,9 millions.

Tous les segments de prix ont enregistré des reculs, note la FH dans son compte-rendu. La plus forte diminution, de 13,2%, est imputable aux montres dont le prix export se situe entre 200 et 500 francs. Les garde-temps valant moins de 200 francs (-5,9%) et celles qui dépassent 3000 francs (-5,3%) ont également tiré la langue. Le segment 500-3000 francs a limité les dégâts, reculant de 1,8%.

La demande a baissé sur quatre premiers marchés de l'industrie horlogère suisse, surtout en Asie. Dans l'ordre, il s'agit des Etats-Unis (-1,0%), Hong Kong (-6,4%) la Chine (-19,0%) et le Japon (-12,7%). Avec les Emirats arabes unis (+0,6%) et la Grande-Bretagne (+5,8%), ces pays couvrent 1,04 milliard d'exportations.

