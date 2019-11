Tamedia réorganise sa structure et devient TX Group

Tamedia se réorganise et change de raison sociale. Pour autant que ses actionnaires donnent leur feu vert, le groupe zurichois rassemblera ses activités dans la holding TX Group. L'actuel président du conseil d'administration, Pietro Supino, en assumera la direction.

TX Group, qui fait référence à 'Technology Exchange', vise à symboliser la collaboration interdisciplinaire, la confiance dans les possibilités des technologies nouvelles et l'innovation, écrit mardi Tamedia. De type holding, la nouvelle organisation comportera quatre entreprises largement indépendantes dotées de leur propre direction et conseil d'administration.

Les plateformes de rubriques et places de marché seront intégrées dans l'entreprise TX Markets dirigée par Christoph Brand, et après son départ pour prendre la tête de l'électricien Axpo, soit dès le 1er mai 2020 au plus tard, par Olivier Rihs. Les affaires des commercialisation publicitaire seront regroupées au sein de Goldbach sous la responsabilité de Michi Frank.

Les publications gratuites, soit le secteur dit des médias pendulaires suisses et étrangers, seront elles rassemblées dans l'unité 20 minutes, sous la direction de Marcel Kohler. Enfin, les médias payants formeront Tamedia, entreprise que dirigeront conjointement Marco Boselli (journalisme) et Andreas Schaffner (services d'édition).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sont appelés à se prononcer sur le nouveau nom du groupe et la modification des statuts qui s'y rapporte lors d'une assemblée générale extraordinaire, le 20 décembre à Zurich.

Un peu plus de trois mois plus tard, les propriétaires du groupe se verront proposer le 3 avril lors de leur réunion ordinaire deux nouveaux administrateurs, à savoir l'actuel directeur général du groupe Tamedia, Christoph Tonini, ainsi que l'ancienne conseillère aux Etats socialiste argovienne, Pascale Bruderer.

Dès début juillet 2020, la direction générale de TX Group se composera de Pietro Supino, Samuel Hügli (Technologie & Ventures) et Sandro Macciacchini (Finances & Personnel). Les départements développement de l'entreprise, dirigé par Daniel Mönch (à partir du 1er juillet 2020), et de la communication, conduit par Patrick Matthey, resteront rattachés à la direction du groupe.

Dès le 1er janvier 2020, Martin Kall prendra les fonctions de vice-président du conseil d'administration et 'lead director' dans le sens du 'Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance', ajoute Tamedia.

