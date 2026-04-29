Tamedia à Lausanne déménagera à Prilly-Malley dès 2027

La rédaction de Tamedia à Lausanne va déménager dès 2027 de la 'Tour Edipresse' vers un nouveau site à Prilly-Malley, a appris mercredi Keystone-ATS. Ce déménagement n'aura aucune incidence sur le nombre de postes au sein de Tamedia, selon l'entreprise.

Ce changement de lieu concerne 24 heures, Le Matin Dimanche, Encore! et Fémina, a indiqué mercredi à l'agence de presse une porte-parole de Tamedia, Sarah Kilchör. Elle n'a pas pu donner des informations sur d'autres titres, comme 20 minutes par exemple.

'Ce déménagement est directement lié à la rénovation prévue de la Tour Edipresse. Il permet également de proposer un environnement de travail moderne, mieux adapté aux besoins actuels et favorisant la collaboration', explique la porte-parole.

Elle n'a pas voulu préciser combien de personnes ou de postes seraient concernés par ce déplacement. Elle a toutefois assuré que les effectifs ne seraient pas réduits à cette occasion. 'Le déménagement n'a aucune incidence sur le nombre de postes au sein de Tamedia', répond-elle.

/ATS