Tamedia-Goldbach: l'offre de reprise prolongée jusqu'au 31 octobre

Tamedia annonce le prolongement jusqu'à fin octobre de son offre de reprise du groupe publicitaire zurichois Goldbach. Ce report est la conséquence de la décision de la Commission de la concurrence (Comco), en mai, d'examiner plus en détail l'opération de rachat.

Dans un communiqué publié lundi, Tamedia se dit ' confiant' que l'autorisation de la Comco, encore en suspens, sera délivrée 'd'ici mi-septembre' et que l'offre de rachat pourra être exécutée jusqu'au 31 octobre. A défaut, le groupe de médias zurichois se réserve la possibilité d''une autre prolongation de la période de report'.

Le prospectus d'offre publié le 2 février dernier porte sur toutes les actions nominatives en main du public de Goldbach Group, d'une valeur nominale de 1,25 franc chacune.

L'éditeur zurichois avait relevé en mai qu'un critère de succès de l'opération avait d'ores et déjà été atteint, 96,9% des actions Goldbach visées par l'offre publique d'achat (OPA) ayant été servies à l'échéance de l'offre le 11 avril. Il a également réitéré son intention de retirer Goldbach de la cote une fois l'opération achevée.

La Comco avait choisi de prendre son temps pour examiner l'opération. Le gendarme de la concurrence estime qu'il existe 'des indices que la concentration crée ou renforce une position dominante'. Et de rappeler que Tamedia couvre, avec ses plus de 50 médias et plateformes numériques, une grande partie de la population suisse dans toutes les régions linguistique, alors que Goldbach jouit d'une position de leader en matière de commercialisation de médias électroniques.

/ATS