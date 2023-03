TX Group plonge dans le rouge en 2022

L'éditeur diversifié zurichois TX Group a replongé dans les chiffres rouges l'année dernière, en raison notamment d'une base de comparaison défavorable marquée par des apports exceptionnels. Les actionnaires devront se satisfaire d'un dividende revu en baisse.

En 2022, le chiffre d'affaires a reculé de 3,4% à 925,2 millions de francs, en raison de la déconsolidation des activités des portails Homegate, Ricardo, Tutti et car4you dans le cadre de la création de la société SMG Swiss Marketplace Group. La croissance organique s'est par contre fixée à +6,7%, a détaillé l'entreprise jeudi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est par contre effondré de 90,7% à 5,9 millions de francs, tout comme la marge afférente qui a chuté de 6 points de pourcentages à 0,6%. Ce repli est le fruit de correctifs de valeur, d'une hausse des prix du papier, des investissements dans l'affichage extérieur et 'd'un contexte économique marqué par les incertitudes', a détaillé la société.

TX Group a clos l'exercice écoulé sur une perte nette de 4,6 millions de francs, après un important bénéfice net de 832,7 millions un an plus tôt. Le groupe a expliqué ce repli par l'effondrement du résultat financier, de 789,6 millions à seulement 2,3 millions. En 2021, ce dernier avait bénéficié d'un gain de 778,5 millions issu de l'apport des parts de TX Markets dans la nouvelle coentreprise SMG Swiss Marketplace Group et qui a donc pénalisé la base de comparaison.

Les actionnaires recevront un dividende ordinaire de 30 centimes par action et un versement additionnel de 4,20 francs, soit 4,50 francs au total après 7,40 francs versés au total pour l'exercice 2021.

Des changements sont également attendus au niveau du conseil d'administration avec l'arrivée, à la prochaine assemblée générale, de Stephanie Caspar et Claudia Coninx-Kaczynski. Elles doivent remplacer Christoph Tonini, nommé directeur général et administrateur de SMG Swiss Marketplace Group, et Andreas Schulthess qui a décidé de ne pas de représenter.

/ATS