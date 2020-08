TX Group glisse dans les chiffres rouges sur les six premiers mois

L'éditeur diversifié TX Group a glissé dans les chiffres rouges au premier semestre, subissant les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur ses recettes ainsi que d'effets liés au regroupement d'entreprises. La société a terminé la période sur une perte nette.

La perte nette a atteint 109,4 millions de francs, contre un bénéfice de 53,6 millions un an plus tôt, a-t-elle indiqué mercredi dans son rapport d'étape.

En raison de la chute des recettes publicitaires, le produit d'exploitation s'est effondré à 431,2 millions de francs, en baisse de 17,7% sur un an.

Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel avant amortissements (Ebitda) a baissé de 62,7%, à 34,1 millions, tandis que le résultat opérationnel (Ebit) a glissé dans le rouge à -107,5 millions en raison de dépréciations liée à la valeur d'un écart d'acquisition chez Tamedia pour un montant de 85 millions de francs.

L'Ebit ajusté, soit le résultat opérationnel avant effets de regroupement d'entreprises, a atteint 12,3 millions (-82,6%).

Le groupe a également annoncé un programme d'économies visant à réduire les coûts de 15%, soit 70 millions de francs, au cours des trois prochaines années pour Tamedia.

En janvier, l'entreprise s'est réorganisé pour former TX Group, un regroupement de quatre sociétés autonomes: TX Markets, qui rassemble les plateformes d'annonces et places de marchés, Goldbach, dédié à la commercialisation publicitaire, ainsi que le segment 20 Minuten, qui regroupe les médias pendulaires en Suisse comme à l'étranger et enfin Tamedia, sous lequel évoluent les médias payants. Les participations sont regroupées sous la division Group & Ventures.

/ATS