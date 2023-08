TX Group étoffe sa rentabilité au premier semestre

TX Group a fait état mardi de résultats en nette hausse sur les six premiers mois de l'année. Alors que les ventes se sont peu ou prou maintenues à niveau, la rentabilité a pris l'ascenseur.

'Toutes les activités du groupe vont à nouveau contribuer à l'amélioration du résultat global dans un avenir prévisible et prolonger la tendance positive du premier semestre 2023', a déclaré le directeur général de l'éditeur diversifié zurichois, Pietro Supino, pour qui le retour à une base économique saine est un 'impératif de durabilité'.

Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et juin a progressé de 3,3% en comparaison annuelle pour s'établir à 460,5 millions de francs, à la faveur du rachat des activités suisses de Clear Channel fin mars. Sur une base organique cependant, l'évolution a été légèrement négative (-2,4%), précise le groupe dans un communiqué.

Dopé par les activités des entreprises associées et les réductions de coûts, le résultat opérationnel (Ebit) a quant à lui bondi de plus d'un tiers (+33,8%) à 54,3 millions de francs sur une base ajustée, alors que la marge correspondante s'est enrobée de 2,6 points de pourcentage (pp) à 11,8%.

L'entreprise estime que l'objectif d'économies de 20 millions de francs annoncé il y a trois ans devrait être atteint comme prévu cette année. Le résultat net, tout juste bénéficiaire un an plus tôt, a été plus que décuplé à 13,7 millions de francs.

/ATS