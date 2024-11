TX Group: Goldbach structure son offre numérique

La régie publicitaire Goldbach, propriété de l'éditeur diversifié TX Group, comprend une nouvelle unité numérique, Goldbach Digital, aux côtés des divisions Media et Neo.

La nouvelle entité regroupe Goldbach Audience, Goldbach Manufaktur, Goldbach Regional et Swiss Radioworld, sous la direction de Thomas Spiegel depuis la mi-septembre. Il vient de l'agence zurichoise de publicité en ligne C Wire. Auparavant, le responsable a été directeur général du groupe Blick chez Ringier.

L'objectif est de 'placer encore mieux le portefeuille numérique de Goldbach sur le marché et d'orienter plus fortement le développement des produits vers les besoins des entreprises et agences publicitaires', selon le communiqué publié jeudi.

