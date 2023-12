TUI: ventes historiques en 2023, confiance affichée pour 2024

Le numéro un mondial du tourisme TUI a dégagé des ventes record en 2023 grâce à une excellente saison d'été et plus que doublé son résultat opérationnel sur un an, prévoyant de faire encore mieux l'année 2024.

Lors de l'exercice décalé qui s'est terminé fin septembre, TUI a affiché un résultat opérationnel ajusté de 977,2 millions d'euros, contre 408,4 millions d'euros en 2022, qui marquait son retour en territoire positif après deux années de lourdes pertes liées à la pandémie de Covid-19, selon un communiqué mercredi.

Les ventes, à 20,7 milliards d'euros, ont progressé de 25% sur un an pour atteindre un record historique.

Le bénéfice net part du groupe, à 305,8 millions d'euros, retrouve peu ou prou son niveau d'avant pandémie.

Le groupe qui offre une gamme de voyages, hôtels, vols charters et croisières dans le monde a accueilli 19,1 millions de clients au cours de l'exercice 2023, contre 16,7 millions un an auparavant.

Il se dit confiant pour l'année en cours, tablant sur une croissance d'au moins 25% de l'Ebit ajusté, et en moyenne de 7 à 10% sur le moyen terme.

Pour l'hiver 2023-2024, les réservations en cours affichent une hausse de 11% sur un an, avec des prix moyens relevés de 5%.

'Les réservations actuelles pour l'hiver et les premières indications pour l'été prochain nous laissent espérer une année encore améliorée en 2024', a commenté le patron du groupe, Sebastian Ebel, dans ce communiqué.

L'Etat allemand a évité la faillite à TUI en 2020 avec un total de 4,3 milliards d'euros d'aides en capital et crédits.

TUI a entièrement remboursé cette année la participation silencieuse de l'Etat, et ses lignes de crédits n'ont pas été tirées.

