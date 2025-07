TUI rehausse ses capacités pour l'automne

Le voyagiste TUI fait face à une saison estivale qui se prolonge jusqu'à l'automne. Pour répondre à une demande toujours plus importante de septembre à novembre, des capacités de vols supplémentaires ont été assurées.

De fin septembre à fin octobre, ce sont 2000 sièges de plus qui sont réservables à partir de Zurich pour la Grande Canarie, Hurghada et Héraklion. Pour la Crète, la saison se prolonge même jusqu'au 15 novembre. 'La demande pour l'automne est réjouissante, et nous y répondons avec une offre élargie', indique mardi Philipp von Czapiewski, directeur général de TUI Suisse.

Le bilan intermédiaire des activités estivales est positif, avec une croissance enregistrée vers la Grèce, la destination numéro un des vacanciers helvétique cet été, devant l'Espagne et la Turquie. 'Les prix sont stables par rapport à l'année dernière', ajoute-t-il.

Parmi les destinations lointaines, les Etats-Unis sont fortement demandés, devant les Emirats Arabes Unis et la Tanzanie. 'Comme pour le Cap-Vert pendant la saison hivernale écoulée, la Tanzanie est une destination dans laquelle nous avons beaucoup investi au cours des dernières années et nous en récoltons désormais les fruits', précise M. Czapiewski.

Depuis Genève et Bâle, le portefeuille de destinations est stable, tandis que depuis Berne, la marque consolide une offre étoffée au cours des dernières années, avec sept destinations proposées et neuf vols par semaine vers la Grèce, la Tunisie et Majorque. 'La proximité, la petite taille de l'aéroport et sa praticité sont très appréciées des clients. L'offre et la demande y sont plus importantes que jamais', selon le directeur.

Les réservations pour la saison hivernale sont quant à elles en bonne voie. L'offre pour les vacances balnéaires a été étoffée avec plusieurs vols par jour vers l'Egypte et les Canaries, plusieurs vols par semaine pour la République Dominicaine, les Maldives et Phuket.

La marque veut étoffer son portefeuille d'hôtels gérés en propre à 600 établissements, contre 434 actuellement. 'C'est un élément clé dans notre stratégie pour se différencier', précise M. Czapiewski. Des projets sont en cours de réalisation pour les marques phares, entre autres au Mexique, en Tanzanie et à Bali.

