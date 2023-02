TUI continue de réduire ses pertes au premier trimestre 2022/2023

Le numéro un mondial du tourisme TUI a réduit sa perte nette de plus d'un tiers sur un an au premier trimestre de son exercice décalé 2022/2023, grâce à la reprise de ses activités de voyage qui se poursuit, après la pandémie.

Entre octobre et décembre, le groupe allemand a affiché une perte nette de 256,1 millions d'euros (252,4 millions de francs), en baisse de 33,4% par rapport à la même période l'an dernier, a-t-il indiqué dans un communiqué publié mardi.

Sa perte opérationnelle (EBIT) a été divisé par deux, passant de 274 millions en 2021/2022 à 153 millions en 2022/2023.

'TUI a bénéficié de la volonté continue des gens de voyager', s'est félicité le groupe, basé à Hanovre.

L'entreprise a connu des pertes records en 2020 et 2021, plombé par la pandémie de Covid-19 qui a quasiment arrêté, pendant plusieurs mois, son activité.

La reprise des voyages, depuis plus d'un an, lui permet de sortir, progressivement, la tête de l'eau.

Au premier trimestre, 3,3 millions de personnes ont réservé des voyages avec TUI, soit 'un million de plus' qu'à la même période l'an dernier, s'est félicité l'entreprise.

Résultat: le chiffre d'affaires du groupe a bondi sur un an au premier trimestre, passant de 2,4 milliards à 3,8 milliards d'euros, a-t-elle ajouté dans son communiqué.

'La dynamique des réservations pour l'été 2023 est encourageante', s'est félicité le patron de l'entreprise, Sebastian Ebel.

Pour la saison prochaine, le groupe a reçu 8,7 millions de réservation, un chiffre 'au-dessus du niveau d'avant crise', selon TUI.

Grâce à l'amélioration de sa situation financière, le groupe a commencé à rembourser l'an dernier l'aide financière accordée par l'État allemand pendant la pandémie, a-t-il rappelé mardi.

L'entreprise a bénéficié, durant la crise sanitaire, de trois plans d'aide du gouvernement allemand, pour un montant total de 4,3 milliards d'euros. Une augmentation de capital est prévue pour rembourser ces fonds.

'L'objectif est de rembourser tous les prêts et lignes de crédit du gouvernement le plus rapidement possible', a assuré TUI.

