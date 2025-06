Switch 2: Nintendo rêve d'égaler le succès de l'originale

Le géant du jeu vidéo Nintendo table pour relancer ses ventes sur un début en fanfare de sa Switch 2, commercialisée à partir de jeudi, très attendue par les joueurs en dépit d'un prix jugé onéreux.

Comme la Switch originale, c'est une console hybride --jouable aussi bien en déplacement que connectée à un téléviseur-- mais disposant d'un écran plus grand, d'une mémoire huit fois supérieure, d'un micro intégré et de manettes amovibles.

Nintendo espère égaler le succès fulgurant de la Switch: sortie en mars 2017, elle a été écoulée depuis à plus de 152 millions d'exemplaires, ce qui en fait la troisième console la plus vendue de tous les temps derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS. Mais après huit ans, les ventes se sont essoufflées, la lassitude s'installant dans l'attente de sa nouvelle version.

Le géant nippon anticipait début mai d'écouler 15 millions de Switch 2 d'ici mars 2026 --soit à peu près autant que la Switch durant sa première année de commercialisation--, en s'appuyant sur des pré-commandes colossales (2,2 millions pour le seul Japon courant avril).

Pour autant, la Switch 2 'est proposée à un prix relativement élevé' par rapport à la console originale et 'même si le lancement suscite une dynamique, il ne sera pas facile de la maintenir sur le long terme', reconnaissait en mai le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa.

La Switch 2 est vendue 469,99 euros en Europe (449,99 dollars aux États-Unis), alors que sa devancière avait été lancée à 329,99 euros.

Les titres Switch 2 emblématiques, comme 'Donkey Kong Bonanza' et 'Mario Kart World', sont également plus chers. En revanche, la plupart des jeux Switch originaux seront jouables sur la Switch 2.

'Super excités'

'Les gens ont été un peu surpris par le prix de +Mario Kart World+, premier jeu à 80 dollars que nous ayons jamais vu', observe Krysta Yang du podcast Kit & Krysta.

Mais si l'entreprise 'devra faire des efforts' pour convaincre les joueurs occasionnels de l'intérêt de passer à la nouvelle console, les fans sont eux 'super excités', indique-t-elle à l'AFP.

Bien que la nouvelle console ne soit pas radicalement différente, 'beaucoup de gens disent: +Voilà ce que je voulais, une Switch plus puissante, rien de sert de toucher à ce qui marche bien', confie Mme Yang, elle-même ex-employée de Nintendo.

De nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs de discuter en ligne et de partager temporairement une partie de jeux avec leurs amis pourraient constituer un atout majeur, précise David Gibson, analyste de MST Financial.

'C'est un moyen de séduire un public qui s'est habitué à regarder des jeux en +streaming+, en plus de jouer eux-mêmes', déclare-t-il à l'AFP.

'Le prix aurait pu être un frein, mais il semblerait en tout cas que pour les clients qui veulent l'avoir tout de suite, ça n'en est pas un', observe Charlotte Massicault, directrice des produits multimédia du distributeur français Fnac-Darty.

Par rapport à la Switch originale, 'c'est moins un produit familial qu'un produit de +gamers+. Et ça prend!', ajoute-t-elle, misant pour son enseigne sur des ventes records en termes de consoles écoulées au premier jour. 'Et les jeux ont déjà un très bon niveau de précommandes, on n'est pas du tout inquiets', note-t-elle.

Surtaxes douanières

L'enjeu est massif pour Nintendo: bien qu'il se diversifie dans les parcs à thème et films à succès, environ 90% de ses revenus proviennent de l'activité liée à sa console vedette. Il a durement souffert de l'effritement des ventes de la Switch jugée vieillissante, lesquelles ont plongé de 22% en 2024-2025.

Nintendo avait retardé de deux semaines les précommandes de la Switch 2 aux États-Unis, le temps d'évaluer l'impact de l'offensive douanière du président Donald Trump. Mais depuis, les précommandes ont atteint le niveau maximal sur le marché américain.

'Les articles destinés à l'Amérique du Nord sont principalement produits au Vietnam', avait précisé en mai M. Furukawa. Or, Washington a imposé aux importations venant du Vietnam des surtaxes dites 'réciproques' de 46%, actuellement suspendues jusqu'à début juillet.

L'incertitude sur les droits de douane pourrait inciter les consommateurs à acheter une Switch 2 plus tôt, par peur d'une hausse des prix ultérieure, juge Mme Yang.

/ATS