Swisscom signe pour racheter Vodafone Italia

L'opérateur Swisscom a annoncé vendredi avoir signé avec son homologue britannique Vodafone Group afin de racheter la totalité de Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros (7,6 milliards de francs) en numéraire.

Ce dernier sera fusionné avec Fastweb, la filiale transalpine du géant bleu. Le Conseil fédéral a approuvé cette acquisition et examinera une privatisation du groupe.

'Vodafone Italia et Fastweb réuniront leurs infrastructures, leurs compétences et leurs aptitudes mobiles et fixes (...) pour faire émerger un fournisseur leader d'offres convergentes sur un marché qui se caractérise par des opportunités de croissance', a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

Selon l'opérateur helvétique historique, 'la transaction constitue une opération cruciale permettant à Swisscom de réaliser son objectif stratégique de croissance rentable en Italie' et de 'renforcer considérablement son positionnement' au sud des Alpes où il est présent avec Fastweb depuis 2007.

Quant à Vodafone Italie, il est décrit comme étant 'un opérateur de communication mobile de qualité desservant une très nombreuse clientèle'. Son rachat permettra de combiner le réseau fixe de Fastweb aux service de communication mobile du désormais ex-opérateur britannique.

Le Conseil fédéral a quant à lui estimé que le rachat de Vodafone Italia par Swisscom - détenu majoritairement par la Confédération - 'n'est pas contraire aux objectifs stratégiques assignés' au groupe helvétique.

'L'une des principales attentes du Conseil fédéral est que les activités italiennes et suisses restent séparées sur les plans organisationnel et structurel. L'exigence selon laquelle Swisscom ne doit pas assumer de mandat de service universel à l'étranger reste inchangée', a insisté le gouvernement dans un communiqué, ajoutant que la fusion 'relève de la compétence et de la responsabilité du conseil d'administration de Swisscom'.

Examen en 2024 d'une privatisation

Berne compte par ailleurs examiner cette année la privatisation totale ou partielle du géant bleu.

Swisscom avait confirmé fin février des 'négociations exclusives' avec Vodafone concernant une acquisition des activités en Italie de son concurrent britannique.

Cette opération doit permettre de réaliser des synergies de 600 millions d'euros par an et d'augmenter le dividende à 26 francs au titre de 2025. L'acquisition sera entièrement financée par un emprunt, qui portera l'endettement de Swisscom à l'équivalent de 2,6 fois la dette nette par rapport au résultat brut d'exploitation (Ebitda) fin 2025, 'tout en maintenant un bilan solide', a insisté Swisscom, qui espère conserver sa notation de crédit 'A'.

Ce rachat doit être finalisé au 1er trimestre 2025. La nouvelle entité italienne de Swisscom pourra utiliser la marque Vodafone en Italie pendant cinq ans. Le groupe britannique fournira certains services moyennant une redevance annuelle initiale totale d'environ 350 millions d'euros, qui diminuera au fil du temps. Les deux groupes examineront par ailleurs 'une relation commerciale plus étroite'.

/ATS