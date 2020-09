Swisscom ferme un site à Bienne, 200 postes transférés

Swisscom va quitter d'ici l'automne 2021 des locaux qu'il occupe à Bienne et qui accueillent actuellement 200 salariés et les 180 postes du centre d'appel seront transférés à Olten et Lausanne.

Les collaborateurs concernés pourront poursuivre leur activité sur l'un de ces sites.

La vingtaine de collaborateurs travaillant pour d'autres secteurs seront transférés dans des bureaux à Berne, Neuchâtel, Lausanne et Olten, a ajouté l'ex-régie fédérale mardi dans un communiqué.

'La forte pression concurrentielle, la guerre des prix, l'évolution des habitudes des clients, les nouvelles formes de travail et la diminution des besoins en postes de travail attribués de manière fixe appellent une révision et une consolidation constante des sites', a indiqué le groupe.

Swisscom reste néanmoins présent à Bienne par l'intermédiaire de deux boutiques et son partenaire Competence Call Center qui emploie plus de 300 personnes dans cette ville.

