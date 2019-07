Swisscom a effacé des données de centaines de clients

Swisscom a effacé de manière irrémédiable il y a deux semaines les données de quelques centaines de clients dans son service de sauvegarde en ligne MyCloud.

Pour la plupart des clients, les pertes n'ont concerné au maximum que 5% de leurs documents sauvegardés, a précisé le numéro un suisse des télécommunications, confirmant une information publiée vendredi dans plusieurs titres du groupe Tamedia.

La perte de données est intervenue à la suite d'une erreur dans le cadre de travaux d'optimisation des serveurs de sauvegarde, des fichiers de comptes MyCloud ayant été accidentellement déplacés dans une zone de suppression définitive. Cet espace regroupe les informations que les utilisateurs ont effacées de leur corbeille personnelle. Seule une restauration partielle a été possible, en dépit d'intenses efforts, ajoute Swisscom.

Les clients concernés par la perte de données ont été contactés et informés 'directement et personnellement'. En outre, des mesures ont été prises pour faire en sorte qu'un tel incident ne se reproduise plus à l'avenir.

Selon les articles de presse, Swisscom a indemnisé les abonnés de MyCloud touchés par l'erreur. Dans un cas, l'opérateur a versé 50 francs. Une solution amiable a été trouvée avec tous les utilisateurs concernés.

/ATS