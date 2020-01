Swiss va engager plus de 1000 personnes en 2020

La compagnie aérienne Swiss et sa maison-mère Lufthansa ne vont pas lésiner sur le recrutement en 2020. Plus de 4500 personnes seront embauchées en Allemagne, en Suisse et en Autriche par le groupe allemand. La filiale helvétique va engager 1000 personnes.

La campagne de recrutement au sein du groupe Lufthansa vise notamment à remplacer des employés ayant quitté l'entreprise, indique vendredi Lufthansa dans un communiqué.

Pour sa part, la filiale Swiss va créer plus de 300 emplois pour le personnel de cabine, les pilotes et les techniciens. Ces postes sont directement liés à l'achat de deux nouveaux long-courriers Boeing 777-300 ER.

Les chiffres de création d'emplois chez Swiss coïncident avec ceux annoncés en septembre dernier. Le nombre d'engagements total est cependant supérieur aux 700 avancés préalablement. Lufthansa rappelle que 500 navigants de cabine commenceront leur formation chez Swiss en 2020.

Vaisseau amiral du groupe, la compagnie Lufthansa prévoit d'engager 1000 personnes cette année.

Certains compagnies appartenant à Lufthansa devront se serrer la ceinture. Un gel de l'embauche reste en vigueur chez Brussels Airlines, Eurowings et Lufthansa Cargo, des entreprises devant réduire leurs coûts et se restructurer.

Austrian Airlines est contrainte à un redimensionnement causé par la concurrence. La compagnie aérienne autrichienne table cependant sur la création de 200 emplois à Vienne ces 12 prochains mois.

/ATS