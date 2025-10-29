Swiss réduit ses destinations au départ de Genève

Swiss réduira le nombre de ses vols court-courriers au départ de Genève Aéroport dès l'été ...
Swiss réduit ses destinations au départ de Genève

Swiss réduit ses destinations au départ de Genève

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Swiss réduira le nombre de ses vols court-courriers au départ de Genève Aéroport dès l'été 2026. La compagnie aérienne évoque 'un manque de ressources'.

'Nous réduisons le nombre de destinations au départ de Genève, car nous devons optimiser l'utilisation de notre flotte entre Zurich et Genève en raison d'un manque de ressources', a expliqué mercredi à l'agence AWP un porte-parole de la compagnie aérienne. Cette réduction concerne cinq destinations: Berlin, Copenhague, Hambourg, Oslo et Munich, cette dernière étant désormais desservie par Lufthansa, la maison mère de Swiss.

Au total, le programme estival 2026 de Swiss comprendra 112 destinations au départ de Zurich et Genève. Depuis Zurich, les passagers pourront faire leur choix parmi 70 destinations européennes et 25 destinations intercontinentales.

Depuis Genève, Swiss proposera 29 destinations court-courriers en plus de New York. Le programme d'été 2026 entrera en vigueur le 29 mars et s'étendra jusqu'au 24 octobre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Adidas chiffre à 120 millions l'effet des droits de douane en 2025

Adidas chiffre à 120 millions l'effet des droits de douane en 2025

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 15:11

Jean Castex nommé PDG de la SNCF pour un mandat de 4 ans

Jean Castex nommé PDG de la SNCF pour un mandat de 4 ans

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 15:03

L'horizon s'éclaircit pour l'économie suisse

L'horizon s'éclaircit pour l'économie suisse

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 14:37

Les dommages de la grêle sur l'agriculture divisés par deux en 2025

Les dommages de la grêle sur l'agriculture divisés par deux en 2025

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 14:09

Articles les plus lus

Straumann progresse au troisième trimestre

Straumann progresse au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 07:31

UBS déposera un recours contre la décision sur les AT1

UBS déposera un recours contre la décision sur les AT1

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 10:33

Glencore produit davantage de charbon mais moins de cuivre

Glencore produit davantage de charbon mais moins de cuivre

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 11:59

Les grandes plateformes devront être plus transparentes en Suisse

Les grandes plateformes devront être plus transparentes en Suisse

Économie    Actualisé le 29.10.2025 - 12:49