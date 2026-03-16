Swiss offre jusqu'à 15'000 francs pour un départ volontaire

Depuis vendredi dernier, Swiss propose des incitations financières aux hôtesses et stewards pour une démission volontaire ou une pause temporaire. L'objectif est de réduire l'excédent de personnel de cabine de la compagnie aérienne.

Les employés de cabine qui mettent fin volontairement à leur contrat d'ici au 30 avril recevront une prime forfaitaire ajustée à leur taux d'occupation d'un montant maximal de 15'000 francs, a indiqué lundi une porte-parole de Swiss interrogée par l'agence de presse AWP, confirmant des informations de '20 Minuten' et du portail en ligne 'Aerotelegraph'. La condition est que les salariés quittent l'entreprise au plus tard à fin août 2026.

Une indemnité sera également versée en cas de passage à un 'contrat dormant' d'au moins un an, possible dès la sixième année de service et garantissant un retour après la pause. La prime est aussi accordée au prorata pour un passage au modèle 'Study & Fly', destiné surtout aux employés souhaitant entamer des études tout en volant à temps partiel.

L'offre s'adresse à l'ensemble des quelque 4000 employés de cabine basés à Zürich, a précisé la porte-parole. 'Ces derniers mois, nous avons déjà proposé des options volontaires comme des congés sans solde ou des pauses individuelles. Beaucoup de collègues en profitent quand cela correspond à leur situation personnelle', a-t-elle ajouté.

Pas de licenciements prévus

La compagnie aérienne se dit confiante de pouvoir réduire l'excédent de personnel grâce à ces mesures volontaires. 'Des licenciements ne sont pas envisagés pour l'instant et représenteraient le dernier recours si les mesures volontaires ne devaient pas suffire', a poursuivi la communicante.

'Les besoins en personnel de cabine évoluent constamment en fonction du programme de vols, de la saison et des développements opérationnels. Actuellement, nous estimons que jusqu'à environ 300 employés de cabine sont temporairement en surnombre certains mois par rapport à ce que nous pouvons déployer', explique la porte-parole. 'Nous pensons que cette situation se normalisera progressivement dans les mois à venir et sera rééquilibrée au plus tard début 2027.'

L'automne dernier, Swiss avait embauché environ 400 membres de cabine en trop. Swiss invoque les problèmes persistants de moteurs et la pénurie continue de pilotes. Cela l'oblige à voler moins que prévu et à ne pas pouvoir employer tous les hôtesses et stewards à plein régime.

La porte-parole de Swiss indique qu'il est trop tôt pour évaluer l'accueil réservé à l'offre, communiquée seulement vendredi passé.

/ATS