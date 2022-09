Swiss: le syndicat de pilotes Aeropers opposé à une médiation

Le syndicat de pilotes Aeropers s'est déclaré mardi opposé à une procédure de conciliation, telle qu'elle avait été proposée par Swiss. Une rencontre avec la direction de la compagnie a été proposée par le syndicat, en cas d'échec une grève n'est pas exclue.

'Les pilotes ont besoin d'un accord contraignant et d'un environnement stable, afin de continuer à pouvoir transporter les passagers de manière sûre et fiable', a indiqué Clemens Kopetz, président d'Aeropers, cité dans un communiqué. Ce dernier a donc proposé au directeur de Swiss, Dieter Vranckx, 'une réunion de direction en petit comité' pour finaliser des négociations qui 'ont beaucoup trop duré' et ont été 'improductives pour les deux côtés'.

Aeropers revendique une 'meilleure organisation de la vie sociale' des pilotes et de la 'prise en compte du personnel dans les objectifs de croissance et financiers' de la filiale du géant allemand Lufthansa. Le syndicat prévient que le scrutin sur une éventuelle grève des pilotes a débuté le 16 septembre. Le résultat sera annoncé le 16 octobre et en cas d'échec des discussions avec la direction, 'des mesures de lutte' sont possibles, a averti M. Kopetz.

Jeudi dernier, le transporteur aérien avait proposé à Aeropers une procédure de conciliation hors tribunal. Dans les prochaines semaines, une recommandation de conciliation non contraignante qui tiendra compte des intérêts de l'employeur comme des pilotes devrait être présentée.

Le 16 septembre, les pilotes de Swiss avaient refusé une offre améliorée qu'ils estimaient insuffisante. Le syndicat réclame une amélioration de la CCT 2022 de 200 millions de francs par rapport au projet initial de la direction, tandis que la direction de Swiss n'avait amélioré celle-ci que de 60 millions.

/ATS