Swiss essuie une baisse du bénéfice d'exploitation sur neuf mois

La compagnie aérienne Swiss a vu son bénéfice d'exploitation ajusté reculer de près d'un cinquième sur les neuf premiers mois de l'année à 411,2 millions de francs. La pression sur les prix et la hausse des coûts ont pesé, indique jeudi la filiale de Lufthansa.

Le chiffre d'affaires est resté stable à 4,2 milliards de francs. Les résultats du troisième trimestre, qui génère habituellement le plus de recettes grâce aux vacances d'été, sont inférieurs aux attentes du groupe. Entre juillet et septembre, les recettes ont reculé de 5,2% sur un an à 1,48 milliard.

'Le secteur aérien fait face à une demande en repli alors même que les coûts continuent d'augmenter. Cette situation se traduit clairement dans nos résultats. La demande a surtout faibli sur nos liaisons nord-américaines, qui constituent notre marché le plus important et le plus rémunérateur', a souligné Dennis Weber, directeur financier de Swiss, cité dans le communiqué. 'Il nous a fallu stimuler la demande en baissant le prix des billets, ce qui pèse sur nos revenus', a-t-il ajouté.

La baisse des prix du kérosène a été positive, mais d'autres coûts - redevances, taxes environnementales et charges de personnel - se sont inscrits en hausse. La compagnie aérienne n'a pas pu réaliser la croissance visée, en raison de la pénurie de moteurs et de pilotes. Le nombre de vols et la capacité en sièges-kilomètres n'ont progressé que de 1,7% sur un an. Le trafic passagers s'est accru de 0,8%, pour atteindre près de 14 millions de voyageurs.

