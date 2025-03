Swiss annule ses vols à destination de Londres Heathrow

La compagnie aérienne Swiss a annoncé vendredi l'annulation de ses vols au départ de Genève et Zurich à destination de l'aéroport londonien de Heathrow, suite à une panne d'électricité déclenchée par un incendie.

L'annulation concerne les vols de ce vendredi, soit au total dix vols au départ de Genève avec 944 passagers et 14 vols au départ de Zurich pour 1969 voyageurs, a indiqué la filiale de Lufthansa dans un communiqué.

'Par mesure de précaution, tous les vols au départ de la Suisse à destination et en provenance de Londres Heathrow ont été fermés à la vente pour samedi 22 mars', est-il indiqué.

L'opérateur de l'aéroport londonien, Heathrow Airport Holdings, a précisé prévoir 'de sérieuses perturbations (du trafic) ces prochains jours'. Classé parmi les cinq aéroports les plus importants au monde, Heathrow dessert 80 pays et opère 1300 décollages et atterrissages par jour. Il est fréquenté par quelque 230'000 passagers quotidiens.

De son côté, l'aéroport londonien de Gatwick dit avoir commencé à accepter des vols déviés.

/ATS