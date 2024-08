Swiss améliore un peu sa ponctualité pendant l'été

La compagnie aérienne Swiss est parvenue à augmenter le nombre de passagers transportés et la ponctualité de ses vols pendant la saison estivale, malgré des aléas externes comme des intempéries et l'engorgement du contrôle aérien européen.

'L'été a posé des défis colossaux et inhabituels à l'ensemble du secteur aéronautique et à notre plateforme aéroportuaire de Zurich', a relevé mercredi la directrice commerciale par intérim Heike Birlenbach.

Selon la responsable, 'de nombreux orages, l'engorgement du contrôle aérien à l'échelle européenne et les retards qui en ont résulté ont considérablement perturbé l'exploitation. Ces facteurs externes expliquent près des trois quarts de tous les retards que nous avons enregistrés'.

'Dès les premiers vols du matin, les capacités sont souvent insuffisantes dans l'espace aérien européen. Cela entraîne des retards qui nous accompagnent toute la journée', a insisté le directeur commercial Oliver Buchhofer.

La filiale helvétique du géant allemand Lufthansa a transporté plus de 2,8 millions de personnes entre début juillet et mi-août, un chiffre en hausse de 8% comparé à la même période l'année dernière, a-t-elle détaillé dans un communiqué.

Le nombre de vols a quant à lui augmenté de 6% à 20'797 pendant la période sous revue. La ponctualité a été améliorée de 3 points, 64% des avions opérés par Swiss ayant décollé à l'heure.

'Nous n'avons pas encore atteint notre objectif de 70% de ponctualité pour l'année 2024, mais nos mesures prouvent leur efficacité', a ajouté M. Buchhofer.

Pic de 2019 pas encore atteint

L'exploitant de l'aéroport de la capital économique, Flughafen Zürich, avait tiré mi-août un bilan morose de la période des vacances estivales. Si la ponctualité s'est améliorée en comparaison annuelle, le zèle appliqué du contrôle aérien, de nombreux orages et une situation géopolitique tendue dans l'est de l'Europe et au Proche-Orient ont péjoré la situation par rapport au printemps. Le respect des horaires en juin et juillet est jugé insatisfaisant.

Flughafen Zürich a assuré plancher de concert avec la compagnie nationale, le prestataire de services au sol et à bord Swissport, ainsi que l'aiguilleur du ciel Skyguide à un train de mesures pour redresser la situation au plus vite, avertissant cependant qu'elles auront besoin de temps pour déployer leurs effets.

La fréquentation à l'aéroport zurichois, le plus grand de Suisse, est en outre demeurée inférieure à celle d'avant l'éclatement de la pandémie de coronavirus. Le pic du 26 juillet avec 111'000 passagers est ainsi resté moindre de quelque 4000 voyageurs à celui de 2019.

/ATS