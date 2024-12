Swiss à Graz: un membre d'équipage grièvement blessé

Un vol spécial de Swiss a ramené mardi à Zurich les passagers concernés par un atterrissage d'urgence à Graz, en Autriche. Lors de l'incident de lundi, de la fumée s'est échappée dans la cabine, un membre de l'équipage a été grièvement blessé.

Le membre d'équipage a dû être pris en charge par les soins intensifs, a indiqué la police autrichienne. Il avait été transporté par hélicoptère à l'hôpital.

Selon les informations de Swiss, le vol de l'Airbus A220 de Bucarest à Zurich a connu des problèmes de moteur et de la fumée s'est répandue dans la cabine et le cockpit. Après l'atterrissage, les occupants et l'équipage ont dû quitter l'appareil par des toboggans d'urgence. L'aéroport de Graz a été fermé pendant plusieurs heures.

Après l'incident, cinq membres de l'équipage et douze passagers ont reçu un traitement médical, a indiqué Swiss.

Un avion de remplacement a décollé mardi matin de Graz, a annoncé une porte-parole de l'aéroport à Keystone-ATS. Les passagers avaient passé la nuit dans des hôtels.

