Swiss Re porté par une faible sinistralité en 2025

Le géant de la réassurance Swiss Re a bénéficié l'année dernière d'une sinistralité moindre ...
Swiss Re porté par une faible sinistralité en 2025

Swiss Re porté par une faible sinistralité en 2025

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Le géant de la réassurance Swiss Re a bénéficié l'année dernière d'une sinistralité moindre pour soigner sa rentabilité et compenser un tassement des recettes.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 8 dollars par action, davantage que les 7,35 dollars de l'exercice précédent.

Le bénéfice net a bondi de 47% à 4,76 milliards de dollars (3,68 milliards de francs au cours du jour), indique vendredi le numéro deux mondial de la réassurance. Les revenus se sont étiolés de 5% à 43,14 milliards.

Dans l'activité de réassurance dommages (P&C Re), le rapport entre les encaissements et les remboursements (ratio combiné) a été amélioré à 79,4%, contre 89,9% en 2024. Pour l'assurance aux entreprises (CorSo), cet indicateur s'est fixé à 86,5%, à comparer aux 89,7% de l'exercice précédent. Les fonds propres ont atteint 25,1 milliards de dollars (+15%).

Les chiffres sont globalement supérieurs aux prévisions moyennes du consensus AWP. Les recettes se situent dans la fourchette inférieure des attentes.

Pour 2026, la direction confirme ses objectifs financiers communiqués en décembre. Elle vise notamment un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars, un ratio combiné P&C Re inférieur à 85% et à 91% pour la réassurance-vie (L&H Re). Un programme de rachat d'action de 1,5 milliard de dollars sera conduit en 2026.

/ATS
 

Actualités suivantes

Changements prévus au conseil d'administration d'UBS

Changements prévus au conseil d'administration d'UBS

Économie    Actualisé le 27.02.2026 - 07:49

Kühne+Nagel rachète certaines activités de l'allemand Lohmöller

Kühne+Nagel rachète certaines activités de l'allemand Lohmöller

Économie    Actualisé le 27.02.2026 - 07:45

Bénéfice net élagué en 2025 pour Holcim, délesté d'Amrize

Bénéfice net élagué en 2025 pour Holcim, délesté d'Amrize

Économie    Actualisé le 27.02.2026 - 07:41

Equateur: l'exploitation minière aux Galapagos autorisée

Equateur: l'exploitation minière aux Galapagos autorisée

Économie    Actualisé le 27.02.2026 - 06:23

Articles les plus lus

Edmond de Rothschild délivre ses premiers chiffres 2025

Edmond de Rothschild délivre ses premiers chiffres 2025

Économie    Actualisé le 26.02.2026 - 14:27

Augmentation des nuitées hôtelières en janvier

Augmentation des nuitées hôtelières en janvier

Économie    Actualisé le 26.02.2026 - 14:31

La BCE réduit sa perte en 2025, vise l'équilibre cette année

La BCE réduit sa perte en 2025, vise l'équilibre cette année

Économie    Actualisé le 26.02.2026 - 14:32

Affaire Epstein: Edmond de Rothschild dit surveiller la situation

Affaire Epstein: Edmond de Rothschild dit surveiller la situation

Économie    Actualisé le 26.02.2026 - 16:17