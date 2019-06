Swiss Re: la cotation de ReAssure interviendra en juillet

Le réassureur Swiss Re a précisé vendredi le calendrier de l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale britannique ReAssure. La cotation à la Bourse de Londres interviendra en juillet, explique le groupe zurichois dans un communiqué.

Swiss Re a confirmé il y a une semaine son intention de procéder à cette IPO. Si l'opération venait à se réaliser, le groupe zurichois abaisserait sa participation à 50%, contre 75% actuellement. ReAssure a été réorganisé comme un groupe indépendant dans l'optique de cette cotation.

La société britannique va désormais revoir sa structure du capital, afin de rendre celle-ci plus 'efficiente et appropriée'. Les deux actionnaires Swiss Re et MS&AD Insurance vont ainsi réduire leur participation à hauteur de 481 millions de livres (606 millions de francs).

Swiss Re a exprimé pour la première fois sa volonté d'introduire en Bourse ReAssure en août 2018. En mai, le réassureur affirmait que ce dossier constituait une priorité.

/ATS