Swiss Re: ReAssure rachète une partie de Quilter pour 506 millions

ReAssure, filiale britannique du géant zurichois de la réassurance Swiss Re, a conclu un accord pour le rachat de portefeuilles fermés de l'anglais Quilter.

La transaction porte sur 200'000 polices d'assurance et des actifs de 12 milliards de livres sterling (14,28 milliards de francs).

Le prix d'acquisition est de 425 millions de livres (506 millions de francs), annonce lundi Swiss Re. La reprise concerne précisément Old Mutual Wealth Life Assurance Limited et sa filiale Old Mutual Wealth Pensions Trustees Limited, qui emploient quelque 300 personnes.

L'opération permettra à ReAssure de porter à 4,5 millions le nombre de ses polices d'assurance, pour une fortune sous gestion de 81 milliards de livres. Le rachat sera financé avec les fonds propres de la filiale et devrait être finalisée, après octroi des autorisations requises, à la fin de l'année.

ReAssure attend de cette transaction 'des synergies importantes et un meilleur potentiel pour générer du cash à l'avenir', selon le communiqué.

Introduction en Bourse reportée

Swiss Re avait annoncé récemment son intention de coter ReAssure à la Bourse de Londres pour juillet. Mais l'opération a dû être gelée, faute d'un intérêt suffisant de la part des investisseurs institutionnels. Le réassureur a précisé mercredi dernier que le Brexit avait refroidi des ardeurs.

Le directeur financier de Swiss Re John Dacey a dit la semaine passée que le groupe maintenait son intention de réduire sa participation dans ReAssure. 'Notre but est de la ramener de 75% actuellement à moins de 50% et de déconsolider ReAssure.' Il a avancé 2020 ou 2021 comme horizon de temps pour y parvenir.

/ATS