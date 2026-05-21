Swiss Life avance au 1er trimestre et se renforce en Allemagne

L'assureur vie Swiss Life a enregistré une progression sur tous les fronts au premier trimestre ...
Swiss Life avance au 1er trimestre et se renforce en Allemagne

Swiss Life avance au 1er trimestre et se renforce en Allemagne

Photo: KEYSTONE/DPA/ANDREAS GEBERT

L'assureur vie Swiss Life a enregistré une progression sur tous les fronts au premier trimestre, affichant une évolution conforme aux attentes des analystes. Le groupe a également renforcé sa présence outre-Rhin, avec l'acquisition du conseiller financier Telis.

'Nous avons réalisé une croissance du volume d'affaires réjouissante au premier trimestre', s'est félicité le directeur général Matthias Aellig, cité dans un communiqué publié jeudi. Le patron a souligné 'la croissance dans nos activités reposant sur le versement de frais et de commissions dans toutes les divisions'.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a vu ses primes brutes augmenter de 4% à 8,2 milliards de francs. Les revenus issu des frais de commissions ont quant à eux crû de 4% également à 686 millions.

Le groupe zurichois a annoncé que la croissance des commissions a été soutenue par l'ensemble des divisions, avec notamment une hausse de 8% en France à 166 millions d'euros et de 5% en Allemagne à 238 millions d'euros.

Les afflux nets de fonds dans le segment des actifs gérés pour le compte de tiers (TPAM) se sont établis à 4,2 milliards de francs, contre 9,3 milliards un an plus tôt, un recul attendu par les analystes en raison d'une base de comparaison exceptionnellement élevée liée au lancement de produits indiciels en 2025. Dans cette activité, les actifs sous gestion ont augmenté de 2% à 148,5 milliards.

Ces chiffres clés sont dans l'ensemble conformes aux prévisions des analystes sondés par l'agence AWP, les afflux nets dépassant toutefois largement les 3,7 milliards anticipés par le marché.

Swiss Life a indiqué être en 'bonne voie' pour atteindre les objectifs du programme Swiss Life 2027. La société vise un résultat des activités de frais et de commissions supérieur à 1 milliard de francs et un rendement des capitaux investis entre 17% et 19%. Le ratio de reversement aux actionnaires doit être supérieur à 75% et un programme de rachat d'actions de 750 millions de francs doit être achevé en mai.

En Allemagne, Swiss Life a par ailleurs racheté le groupe Telis, renforçant ainsi son réseau de conseillers financiers dans la première économie européenne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Samsung: actionnaires opposés à l'accord sur les profits de l'IA

Samsung: actionnaires opposés à l'accord sur les profits de l'IA

Économie    Actualisé le 21.05.2026 - 08:24

Chute des investissements étrangers en Suisse l'année dernière

Chute des investissements étrangers en Suisse l'année dernière

Économie    Actualisé le 21.05.2026 - 08:20

Santé: alimentation ultra-transformée associée à un risque augmenté

Santé: alimentation ultra-transformée associée à un risque augmenté

Économie    Actualisé le 21.05.2026 - 01:38

Flottille: Berne déplore le traitement « inacceptable » de militants

Flottille: Berne déplore le traitement « inacceptable » de militants

Économie    Actualisé le 20.05.2026 - 19:46

Articles les plus lus

Longs embouteillages à prévoir à la Pentecôte

Longs embouteillages à prévoir à la Pentecôte

Économie    Actualisé le 20.05.2026 - 16:44

Nestlé Waters: perquisitions sur les sites de Perrier et de Vittel

Nestlé Waters: perquisitions sur les sites de Perrier et de Vittel

Économie    Actualisé le 20.05.2026 - 18:22

Coopération aux USA pour Stellantis et Jaguar Land Rover

Coopération aux USA pour Stellantis et Jaguar Land Rover

Économie    Actualisé le 20.05.2026 - 18:26

Avion de combat: le Scaf repensé avec la guerre en Ukraine

Avion de combat: le Scaf repensé avec la guerre en Ukraine

Économie    Actualisé le 20.05.2026 - 18:30